Командир Дмитрий Минниханов с позывным Татарин рассказал, как выжить в бою

Сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин – командир отделения сбора и эвакуации раненых, обучает новобранцев тактической медицине. Беседуя с военным корреспондентом RT, он рассказал о правилах, которые помогут выжить в бою.

«Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг, крутить головой на 360 градусов — как по горизонту, так и по вертикали. Опасность бывает отовсюду», — рассказал сержант.

Дмитрий Минниханов награжден медалью Суворова и медалью «За спасение погибавших».