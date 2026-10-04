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СВО 4 октября 2026 12:58

Командир Дмитрий Минниханов с позывным Татарин рассказал, как выжить в бою

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Сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин – командир отделения сбора и эвакуации раненых, обучает новобранцев тактической медицине. Беседуя с военным корреспондентом RT, он рассказал о правилах, которые помогут выжить в бою.

«Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг, крутить головой на 360 градусов — как по горизонту, так и по вертикали. Опасность бывает отовсюду», — рассказал сержант.

Дмитрий Минниханов награжден медалью Суворова и медалью «За спасение погибавших».

#СВО #медики #военнослужащие
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