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Командир бойца СВО из Урняка поблагодарил его мать за воспитание патриота
Мать бойца специальной военной операции Олега Никитина наградили благодарственным письмом за воспитание сына настоящим патриотом Отечества. Письмо на имя главы Арского района Ильшата Нуриева направил командир взвода, в котором служит солдат.
«Прошу Вас проинформировать Никитину Анну Арсеньевну о том, что ее сын Никитин Олег Андреевич настоящий военнослужащий, который своим трудом приближает нашу общую Победу», – говорится в благодарственном письме.
Олег Никитин отправился в зону специальной военной операции в октябре минувшего года. Он участвовал в освобождении населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, в том числе города Авдеевка. За мужество и отвагу бойца представили к государственным наградам. Также недавно ему присвоили звание гвардии старшего лейтенанта.
До СВО мужчина работал программистом и был одним из первых специалистов по компьютерам в районе. Вместе с женой Риммой они воспитали двоих сыновей. Ещё одна родина Олега – село Абди Тюлячинского района, там и живет его мать Анна Никитина. Поэтому поздравить женщину приехал и глава этого муниципального образования Назип Хазипов. Собрались на небольшой торжественной церемонии также глава сельского поселения, соседи и друзья.
«Мы сначала серьезно не восприняли его желание заключить контракт и уехать в зону СВО. Думали, что он шутит. Встретились с ним в Казани, когда возвращались из отпуска. Мы спустились с самолета, а он собирался садиться. “Я так решил»”, – сказал он», – вспомнил друг военнослужащего Рамиль Гафуров.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильяса Фаттахова
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