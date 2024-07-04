Командир бойца СВО из Урняка поблагодарил его мать за воспитание патриота

Фото: предоставлено Ильясом Фаттаховым

Мать бойца специальной военной операции Олега Никитина наградили благодарственным письмом за воспитание сына настоящим патриотом Отечества. Письмо на имя главы Арского района Ильшата Нуриева направил командир взвода, в котором служит солдат.

«Прошу Вас проинформировать Никитину Анну Арсеньевну о том, что ее сын Никитин Олег Андреевич настоящий военнослужащий, который своим трудом приближает нашу общую Победу», – говорится в благодарственном письме.

Олег Никитин отправился в зону специальной военной операции в октябре минувшего года. Он участвовал в освобождении населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, в том числе города Авдеевка. За мужество и отвагу бойца представили к государственным наградам. Также недавно ему присвоили звание гвардии старшего лейтенанта.

Фото: предоставлено Ильясом Фаттаховым

До СВО мужчина работал программистом и был одним из первых специалистов по компьютерам в районе. Вместе с женой Риммой они воспитали двоих сыновей. Ещё одна родина Олега – село Абди Тюлячинского района, там и живет его мать Анна Никитина. Поэтому поздравить женщину приехал и глава этого муниципального образования Назип Хазипов. Собрались на небольшой торжественной церемонии также глава сельского поселения, соседи и друзья.

«Мы сначала серьезно не восприняли его желание заключить контракт и уехать в зону СВО. Думали, что он шутит. Встретились с ним в Казани, когда возвращались из отпуска. Мы спустились с самолета, а он собирался садиться. “Я так решил»”, – сказал он», – вспомнил друг военнослужащего Рамиль Гафуров.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Ильяса Фаттахова