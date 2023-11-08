Командир батальона из Апастовского района РТ награжден орденом Мужества

Фото: Ландыш Гайнуллина

Командир батальона майор Булат Бадрутдинов из Апастова награжден орденом Мужества за проявленную доблесть. С октября прошлого года он участвует в специальной военной операции.

Даже имея возможность получить бронь в связи с профессиональной деятельностью, Булат решил не оставаться в стороне и в числе первых отправился на передовую. Его действия на фронте не могли остаться незамеченными, и за свою отвагу он был отмечен орденом.

«Мы как родители невероятно горды. Очень его любим и ждем не дождемся его возвращения на Родину с победой», — заявили родители офицера — Фанис и Лилия Бадрутдиновы.

Булат окончил Апастовскую среднюю школу, получил образование в танковом училище, затем служил десять лет в Екатеринбурге. На момент частичной мобилизации он уже год как работал в структуре УФСИН.

«Моя мама работает в военкомате, так что о повестке я знал заранее. Даже с бронью я убедил ее не останавливать меня. „Если я не пойду, как вы будете смотреть в глаза соседям, как объясните это другим матерям“, — сказал ей тогда», — поделился Булат.

Получив повестку, 14 октября прошлого года он направился на полигон танкового училища. Майор стал сам обучать солдат полевым навыкам.

«Когда он сказал, что решил поехать, я сильно переживала. Днем и ночью места себе не находила. Провожать его в путь было мучительно. Сколько переживаний было. А он с широкой улыбкой не подавал виду, что у него на душе. Но поклялся, что обязательно вернётся», — отметила Лилия апа.

Булат сдержал слово. Уже дважды он приезжал в отпуск.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.