Командир «Ахмата» назначен замначальника Главного военно-политического управления МО РФ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Указом Президента РФ <...> Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден с ранее занимаемой должности руководящего 2-м армейским корпусом ВС РФ <...> Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрировал свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Его опыт, умение принимать взвешенные решения, а также стремление быть ведущим к Отечеству наилучшим образом скажется на итогах его работы», –сообщил Кадыров.