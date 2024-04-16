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Командир «Ахмата» назначен замначальника Главного военно-политического управления МО РФ
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Указом Президента РФ <...> Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден с ранее занимаемой должности руководящего 2-м армейским корпусом ВС РФ <...> Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрировал свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Его опыт, умение принимать взвешенные решения, а также стремление быть ведущим к Отечеству наилучшим образом скажется на итогах его работы», –сообщил Кадыров.
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