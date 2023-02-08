Командир «Ахмата»: Киев перебрасывает в Донбасс военные силы с запада Украины

Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с тыла – с запада Украины. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Мы с вами видим, что с противоположной стороны ежедневно уже начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи. В топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с Херсонского, Харьковского направлений, вообще даже с западной Украины», — сказал военный.

По его словам, общее состояние дел у российских ВС «очень хорошее», «в общей сложности по всей линии соприкосновения идет продвижение вперед».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.