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СВО 3 марта 2024 18:09

Команда волонтеров из Альметьевска за два дня изготовила 700 блиндажных свечей

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Команда волонтеров из Альметьевска за два дня изготовила 700 блиндажных свечей

Команда волонтеров из села Старая Михайловка Альметьевского района за два дня изготовила около 700 банок блиндажных свечей из 200 кг парафина, которые в ближайшее время отправятся к участникам спецоперации на передовую.

Напомним, что не так давно жительница села Старая Михайловка Гульшат Фаттахова обратилась за помощью к главе района Тимуру Нагуманову. Она попросила помочь в закупке парафина для изготовления блиндажных свечей для отправки в зону СВО.

Тогда по поручению Нагуманова было закуплено 1,6 тонны парафина, которые передали представителям девяти волонтерских штабов.

«В преддверии мартовских праздников была организована встреча, в изготовлении свечей участвовало около 25 человек: студенты, группа „Вдохновение“ под руководством Рафии Алиевой — это пенсионерки, которые неоднократно готовили подарки ребятам на СВО к праздникам, собирали гуманитарную помощь, приносили тёплые вещи», — рассказала «Татар-информу» волонтер — руководитель штаба «Мегасети» Гульнара Стерлядева.

В этот же день был проведен мастер-класс: приехали волонтеры группы «Пчёлки» из Русского Акташа, которые уже больше двух лет регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, плетут сети, вяжут носки, шьют нижнее белье и изготавливают обереги.

«Волонтеры привезли заготовки, и мы изготовили куколок. Обереги пользуются спросом у ребят», — рассказала собеседница агентства.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

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