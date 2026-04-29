Команда «Telegram татарча» обновила татарскую версию интерфейса с поддержкой латиницы
Команда «Telegram татарча» обновила татароязычный интерфейс мессенджера. Теперь приложение можно использовать как на кириллице, так и на латинице.
Нововведение представили 26 апреля – в День родного языка и в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Авторы проекта сообщили, что латинская версия интерфейса направлена на расширение языковой среды и дает пользователям возможность выбрать удобную для них письменность.
Транслитерация выполнена на основе официальных правил 2012 года. Использование единого стандарта обеспечивает единообразие письменной формы и стабильность орфографии.
Ссылки для подключения интерфейса:
- латиница – https://t.me/setlanguage/ttlatin
- кириллица – https://t.me/setlanguage/tatar
Камиля Билалова