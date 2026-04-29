Общество 29 апреля 2026 12:28

Команда «Telegram татарча» обновила татарскую версию интерфейса с поддержкой латиницы

Команда «Telegram татарча» обновила татароязычный интерфейс мессенджера. Теперь приложение можно использовать как на кириллице, так и на латинице.

Нововведение представили 26 апреля – в День родного языка и в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Авторы проекта сообщили, что латинская версия интерфейса направлена на расширение языковой среды и дает пользователям возможность выбрать удобную для них письменность.

Транслитерация выполнена на основе официальных правил 2012 года. Использование единого стандарта обеспечивает единообразие письменной формы и стабильность орфографии.

Ссылки для подключения интерфейса:

Камиля Билалова

#мессенджеры #татарский язык #телеграм
Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

28 апреля 2026
Александр Лапин рассказал, какими вопросами готов заниматься в Госдуме

28 апреля 2026
