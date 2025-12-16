Команда Татарстана завоевала пять медалей на турнире БАС «Новая высота»

Фото предоставлено организаторами турнира

Итоги финального этапа Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота» подвели в Калуге. Соревнования проходили с 9 по 12 декабря и объединили команды из 29 регионов России. В турнире также приняли участие представители педагогического и профессионального сообществ, производители беспилотных авиационных систем и почетные гости из Китайской Народной Республики.

Республику Татарстан на турнире представляла команда из девяти человек. В ее состав вошли учащиеся Инженерного лицея Казани и студенты Лаишевского технико-экономического техникума. Участники состязались в девяти конкурсных номинациях.

По итогам соревнований сборная Татарстана завоевала пять медалей. В номинации «Гонщик БАС» школьного дивизиона бронзовым призером стал Артур Биктагиров.

Наибольшее количество наград представители республики получили в дисциплине «Дрон-футбол», где татарстанская команда завоевала четыре медали. Золотые награды получили Рузаль Миннумуллин в студенческом дивизионе и Даниил Федотов в школьном дивизионе. Серебряными призерами стали Расим Сабиров среди студентов и Артур Биктагиров среди школьников.

Организаторами турнира выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Институт развития профессионального образования. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».