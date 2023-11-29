Команда Татарстана завоевала 24 медали на чемпионате по профмастерству «Профессионалы»

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В аэропорту Казани сегодня встретили команду Татарстана, которая вернулась из Санкт-Петербурга, где прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Татарстанцы завоевали 24 медали – шесть золотых и по девять серебряных и бронзовых – в 24 компетенциях.

«По количеству медалей мы на втором месте. Это большая победа для нашей республики. Победа в этом чемпионате – очередное доказательство того, что Татарстан умеет готовить кадры. Республика вкладывает средства в систему образования, и мы видим результаты. Татарстанцы каждый год привозят медали. В этом заложен и труд самих учащихся, их учителей, мастеров и родителей», – заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По мнению министра образования и науки, в Татарстане прекрасная молодежь, которая способна освоить любые профессии и защищать интересы республики.

В состав сборной Татарстана вошли 65 конкурсантов из 29 образовательных организаций и одного предприятия. Они состязались по 40 компетенциям. В финале чемпионата от республики также приняли участие 45 экспертов-наставников.

Победу татарстанцы одержали в таких компетенциях, как «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование», «Фрезерные работы на станках ЧПУ».

Так, например, победителями в компетенции «Мобильная робототехника» стали Дарья Ознобишина и Руслан Ясавеев – учащиеся Казанского техникума информационных технологий и связи.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Я рада, что приняла участие в таком чемпионате. Получила новый опыт, знакомства. Мне было приятно находиться в обстановке профессионалов», – рассказала студентка.

Ясавеев добавил, что благодаря этому чемпионату у него появились друзья не только из других регионов России, но и зарубежных стран. «В любом чемпионате есть трудности, с которыми нужно справляться. Ты должен показать и доказать свое мастерство. И, несмотря на сложности, должен продолжать двигаться вперед», – отметил он.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября. Конкурсанты соревновались по 35 компетенциям основной возрастной категории и по 20 компетенциям юниорской категории.

За победу боролись около 700 финалистов из 62 российских регионов. На чемпионат также прибыли зарубежные делегации из Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, Сирии и других стран.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В финале принимают участие победители и призеры межрегионального этапа, а также конкурсанты, показавшие высокие результаты и вошедшие в число лучших по стране (без призовых мест).

В таком формате и под таким названием чемпионат проходит впервые. В этом году стартовало новое Всероссийское чемпионатное движение по профмастерству, учитывающее накопленный положительный опыт за время членства России в движении WorldSkills.