Команда Татарстана вошла в тройку лидеров олимпиады «IQ ПФО»

Команда Республики Татарстан заняла третье место в XI Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО». Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла 28 марта 2026 года в Саранске.

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на вовлечение молодежи в инновационную и интеллектуально-творческую деятельность.

В соревнованиях приняли участие студенты из 14 регионов округа. Они состязались в шести направлениях: робототехнике, конкурсе инженерных команд, пилотировании и программировании беспилотных авиационных систем, парламентских дебатах, а также в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Вне зачета в конкурсных мероприятиях участвовали команды из Луганской области и Белоруссии.

Для участников подготовили культурную программу с посещением достопримечательностей Саранска – столицы Мордовии.

В церемонии награждения приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, глава Республики Мордовия Артем Здунов, а также председатель совета ректоров вузов региона, ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады, в том числе руководство Мордовии и Мордовского государственного университета имени Огарева, за подготовку и проведение мероприятия, а участникам пожелал дальнейших успехов в развитии профессиональных навыков и способностей.

Он отметил, что участие в подобных проектах дает возможность не только продемонстрировать знания, но и заявить о себе, найти единомышленников, объединиться в профессиональные сообщества и стать частью команды.

По его словам, такие встречи формируют новое поколение специалистов, способных решать сложные задачи и развивать науку и технологии. Он добавил, что полученные на олимпиаде знания, опыт и эмоции могут стать опорой в будущей профессиональной деятельности участников.

По итогам соревнований первое место в общем зачете заняла команда Республики Мордовия, второе – сборная Кировской области, третье – команда Республики Татарстан.

Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и ценными подарками. Команды из Луганской Народной Республики и Белоруссии, участвовавшие вне зачета, также показали достойные результаты и получили дипломы и призы.