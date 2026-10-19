Команда Татарстана победила на слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Команда Татарстана победила на XII Слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт», который завершился в Нижегородской области. В очном этапе участвовали 14 сборных из регионов Приволжского федерального округа и команда Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В общекомандном зачете первое место заняли поисковики из Татарстана. Вторыми стали представители Нижегородской области, третье место досталось команде Чувашской Республики.

Слет объединил молодых поисковиков и их наставников. Участники обменивались опытом, совершенствовали практические навыки и вместе работали над сохранением памяти о защитниках Отечества. В подведении итогов принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Он поблагодарил участников за вклад в сохранение исторической памяти и отметил важность поискового движения для воспитания молодежи и укрепления связи поколений. По словам Машковцева, благодаря работе поисковиков семьи узнают о судьбах родных, защищавших Отечество, а память об их подвигах сохраняется.

Своим примером участники движения привлекают к поисковой работе сверстников и помогают формировать ответственное отношение к истории страны. Заместитель полпреда также подчеркнул, что поисковое движение поддерживают уже 12 лет.

В рамках слета команды проверяли знания в военно-исторической викторине, демонстрировали навыки топографии и ориентирования на местности, оказания первой помощи, работы с архивами и документирования полевых исследований. Новым испытанием стала «Поисковая тропа», моделирующая работу поисковиков в реальных полевых условиях.

15 и 16 октября участники слета организовали выставку находок времен Великой Отечественной войны в выставочном центре «Манеж» на территории Нижегородского Кремля. Экспонаты были обнаружены во время поисковых экспедиций. За два дня выставку посетили 1325 человек, в том числе 490 школьников и 525 студентов техникумов.

Еще одной частью программы стала подготовка гуманитарной помощи. Участники изготовили 100 окопных свечей и несколько больших маскировочных сетей, а также собрали теплые вещи. Отправить помощь в зону проведения специальной военной операции планируют 4 ноября, в День народного единства.

Победителей и призеров слета наградили дипломами и ценными подарками.