Команда Советского района Казани одержала победу в городском турнире «Кожаный мяч»

В Казани завершился городской этап турнира среди юных футболистов «Кожаный мяч». В нем принимали участие более четырех тысяч игроков в составе 201 команды в трех возрастных категориях: младшей (2011–2012 г.р.), средней (2009–2010 г.р.) и старшей (2007–2008 г.р.).

Чемпионом старшей возрастной группы дивизиона «Дворовый спорт» стала команда «Мирас». В финале футболисты, представляющие «Советский район», оказались сильнее «Авангарда» со счетом 3:0. Бронзовые медали завоевала команда лицея №186 Приволжского района, выигравшая у команды гимназии №152 Кировского района.

Победителями в старшей группе в дивизионе «Спорт» стала команда «Тасма», в средней – «Юнит», в младшей – «КАИ-Олимп».

Кубок и медали победителям вручил бывший полузащитник сборной России и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, а также Мэр Казани Ильсур Метшин.

Кроме того, в церемонии подведения итогов городского этапа соревнований также приняли участие председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев, а также ветераны футбольного клуба «Рубин» Альберт Файзуллин и Николай Пензин.

Финальные игры состоялись на стадионе «Трудовые резервы».