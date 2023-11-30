Команда шеф-поваров Татарстана завоевала серебро Международного кубка в Стамбуле

Три золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали, а также первое место в общекомандном зачете привезла команда из десяти шеф-поваров Татарстана с Международного кубка шеф-поваров в Стамбуле. Кулинарная битва проходила с 22 по 25 ноября во время Всемирного халяль-саммита. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан (АРиО РТ), основатель ресторанного холдинга «Татинтерресторантс» Зуфар Гаязов.

Он напомнил, что в мае этого года в Казани также проходили состязания шеф-поваров, они были частью программы экономического форума «Россия — исламский мир». Победившая в кулинарной битве сборная команда шеф-поваров Казани получила приглашение поучаствовать в международных соревнованиях в Стамбуле.

Золотую медаль в номинации «Современное блюдо из рыбы» жюри присудило Рустаму Рахимову, шеф-повару казанской «Марусовки». Кулинарный ас удивил экспертов рецептом дорады, приправленной пудрой из водорослей. Ему же досталась серебряная медаль в номинации «Блюдо азиатской кухни».

За современное блюдо из баранины и за ресторанный десерт золотом награждён Илья Фролов, шеф-повар Kazan Palace by Tasigo. Многие нюансы конкурса, рассказал он на пресс-конференции по его итогам, оставались до начала состязаний непроясненными организаторами, поэтому казанской команде пришлось максимально подстраховаться, привезя с собой часть оборудования и продуктов.

«В каком-то смысле это была большая черная дыра. Я забрал почти все оборудование с нашей кухни в Казани на конкурс — это 40 килограммов, плюс продукты. Все знают, что в каждой стране продукты со своими особенностями, своими вкусовыми характеристиками. Поварам привычнее работать с известными им продуктами и вкусами. То, что я привез с собой, удивляло дегустаторов. Они раньше никогда не пробовали облепиху, варенье из шишек или творог из топленого молока, который я взял для приготовления десерта вроде чизкейка», — пояснил Илья Фролов.

Серебро в номинации «Современная кухня» и бронзу в номинации «Блюдо из пасты» завоевал Алмаз Мубараков, шеф-повар «Русской Усадьбы». Шеф-кондитер Лейля Кашапова получила награды в номинации «Арт-десерт». Она привезла на конкурс два торта, на 80% шоколадных, с собственноручно изготовленной мастикой на тему Казани. Десерт был декорирован съедобной башней Сююмбике, мечетью «Кул-Шариф», Зилантом с герба Казани.

«Торт собирался пять дней и весил 7 килограммов. Изготавливался он ярусами и из шоколада, чтобы быть прочным, ведь ему предстояла транспортировка. Если бы он был кремовым, то провалился бы, осел и испортился. Но номинация такая, что жюри торт не пробовало, оценивало лишь эстетику и сложность исполнения», — уточнила кондитер.

В командных соревнованиях сборная Татарстана уступила только принимающей стороне — команде Турции, заполучив серебро Международного кубка шеф-поваров-2023.

Кроме конкурсной программы для шеф-поваров, в которой состязались 50 стран, Татарстан был представлен на Всемирном халяль-саммите как один из центров и неотъемлемая часть мировой гастрономии, укрепил контакты с Казахстаном, Узбекистаном, Беларусью, Алжиром, Малайзией, Сенегалом, Грецией, Ираном, Индонезией и другими странами. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан Зуфар Гаязов стал почетным членом Конфедерации рестораторов исламских стран.