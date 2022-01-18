Команда с уроженцем Казани в составе сохранила первую строчку в мировом рейтинге по CS:GO

Команда NaVi в дисциплине CS:GO, в составе которой играет уроженец Казани Денис electronic Шарипов, сохранила первую строчку в мировом рейтинге с почти двухкратным отрывом по очкам от второго места, на котором также расположилась команда из СНГ – Gambit. Обновленный рейтинг опубликован на сайте HLTV.org.

NaVi на данный момент имеют в своем активе 1 тыс. очков, тогда как их ближайший преследователь только 504. На третьем месте, набрав только 421 балл, расположилась французская команда G2.

Напомним, в 2021 году NaVi выиграли рекордное количество призовых в истории CS:GO – 4,2 млн долларов. Также они победили в главном турнире последних двух лет в дисциплине – PGL Major Stockholm 2021, а также выиграли Intel Grand Slam, который вручается команде, выигравшей в шести крупных турнирах от ESL и Dreamhack за один календарный год. Триумфаторы получили 1 млн долларов золотыми слитками.

Сам Денис Шарипов вошел в топ-7 мирового рейтинга игроков в CS:GO. Ожидается, что его партнер по команде, Александр s1mple Костылев, станет лучшим в мире в 2021 году в дисциплине. Он побил рекорд по количеству MVP крупных турниров за год.