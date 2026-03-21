21 марта 2026 08:33

Команда РТ взяла десять медалей на соревнованиях по прыжкам в воду «Золотой Барс»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Команда Татарстана на прошедших в Казани Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Золотой Барс» среди спортсменов от 8 до 13 лет взяла десять медалей – шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Турнир объединил более 220 спортсменов из 15 регионов и 17 городов России. Они состязались в индивидуальных и синхронных прыжках с одно- и 3-метровых трамплинов, а также с вышки (высотой 5, 7 и 10 метров).

Юниорские состязания проходили с 17 по 20 марта во Дворце водных видов спорта. Татарстан представляли воспитанники отделения прыжков в воду РСШОР «Акватика», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Камила Садырова завоевала два золота и одну бронзу, Белла Шамсулина – одно серебро, Анжелика Газизуллина – одно золото. Карим Шайгарданов взял одно золото и два серебра, а Архип Зинов – два золота.

