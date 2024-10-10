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Команда РТ участвует в методической программе «Лидеры развития инфраструктуры»
Команда Республики Татарстан участвует в методической программе «Лидеры развития инфраструктуры» вместе с управленческими командами еще из 28 субъектов Федерации.
Команда включает первого заместителя министра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, первого заместителя министра экономики РТ Наталью Кондратову, генерального директора АО «Фонд развития промышленности РТ» Марата Бухараева и заместителя генерального директора по развитию ООО «Управляющая компания Альянс» Татьяну Егорову, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.
Три месяца представители региона работали над проектом создания индустриального парка «Тура 2.0». В Новосибирске 17–19 сентября в рамках форума InPark — 2024 состоялась очная сессия.
Новый индустриальный парк занимает примерно 100 гектаров. Комплекс инженерных сетей будет введен в эксплуатацию в конце этого года. Среди крупных инвесторов — резидентов индустриального парка присутствуют фабрика мороженного «Славица», ГК «Нэфис», Ростсельмаш и другие.
Полученная на практике информация позволит расширить спектр консультационного центра фонда, а также продвинуться в развитии промышленности, повышении конкурентоспособности и экспортоориентированности промышленной продукции Татарстана, заявили в фонде.
На протяжении всей программы участников сопровождали эксперты, среди которых были действующие специалисты с опытом создания и развития индустриальных и промышленных технопарков. При их поддержке команда Татарстана завершила разработку проекта.
Финальная защита проекта перед экспертной комиссией будет организована на площадке конференции InRussia — 2024 в Минеральных Водах Ставропольского края 17 октября. Затем состоится подведение итогов.
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