Команда РТ участвует в методической программе «Лидеры развития инфраструктуры»

Команда Республики Татарстан участвует в методической программе «Лидеры развития инфраструктуры» вместе с управленческими командами еще из 28 субъектов Федерации.

Команда включает первого заместителя министра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, первого заместителя министра экономики РТ Наталью Кондратову, генерального директора АО «Фонд развития промышленности РТ» Марата Бухараева и заместителя генерального директора по развитию ООО «Управляющая компания Альянс» Татьяну Егорову, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Три месяца представители региона работали над проектом создания индустриального парка «Тура 2.0». В Новосибирске 17–19 сентября в рамках форума InPark — 2024 состоялась очная сессия.

Новый индустриальный парк занимает примерно 100 гектаров. Комплекс инженерных сетей будет введен в эксплуатацию в конце этого года. Среди крупных инвесторов — резидентов индустриального парка присутствуют фабрика мороженного «Славица», ГК «Нэфис», Ростсельмаш и другие.

Полученная на практике информация позволит расширить спектр консультационного центра фонда, а также продвинуться в развитии промышленности, повышении конкурентоспособности и экспортоориентированности промышленной продукции Татарстана, заявили в фонде.

На протяжении всей программы участников сопровождали эксперты, среди которых были действующие специалисты с опытом создания и развития индустриальных и промышленных технопарков. При их поддержке команда Татарстана завершила разработку проекта.

Финальная защита проекта перед экспертной комиссией будет организована на площадке конференции InRussia — 2024 в Минеральных Водах Ставропольского края 17 октября. Затем состоится подведение итогов.