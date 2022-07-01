Команда РКБ одержала победу в спартакиаде медицинских работников Татарстана

В спартакиаде медицинских работников Татарстана «Здоровье –2022» в общем медальном зачете первое место заняла команда Республиканской клинической больницы.

Фото: Пресс-служба РКБ

Второе место в этом году заняла команда ДРКБ, бронза – у команды Управления здравоохранения Набережных Челнов.

В пресс-службе РКБ Татарстана «Татар-информу» рассказали, что эта победа у больницы первая. Медики год готовились к соревнованиям.

«Команда выступила достойно, в некоторых видах соревнований у нас есть и второе, и третье место. Но все боролись, как чемпионы», – рассказали в РКБ.

Среди сельских команд победу одержала Агрызская ЦРБ, второе место у Рыбно-Слободской районной больницы, третье – Дрожжановская ЦРБ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Соревнования проводились по волейболу, настольному теннису, шахматам, бадминтону, перетягиванию каната, шведской эстафете, плаванию и многим другим дисциплинам.

В Минздраве РТ рассказали, что всего в этом году участие приняли около 800 работников здравоохранения РТ.