Команда радио «Китап» вернулась в Казань, проехав за три дня больше тысячи километров

Участники роуд-тура «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь чтобы найти прекрасное...») вернулись в Казань. За три дня музыканты и ведущий радио «Китап» проехали больше тысячи километров.

За это время они успели выступить в десятке населенных пунктов Татарстана и Башкортостана. Так, сегодня артисты провели мини-концерты в Туймазах и Альметьевске.

Автопробег до Уфы был организован радио «Китап» для популяризации татарской литературы, традиционного музыкального искусства, укрепления дружественных связей между двумя республиками, продвижения татарстанского радио в соседних регионах.

Марафон стартовал 25 октября в Казани. За три дня участники побывали в Мамадышском, Мензелинском, Актанышском районах Татарстана, Набережных Челнах, а также в Илишевском, Чекмагушевском районах Башкортостана и городах Дюртюли, Уфа и Туймазы.