«Команда профессионалов»: Фотографы «Татар-информа» победили в конкурсе Минкульта РТ

Фото: © Татар-информ»

Три фотографа «Татар-информа» – Рамиль Гали, Салават Камалетдинов и Султан Исхаков – признаны победителями конкурса «Этнографическая мозаика татарского народа». Церемония награждения состоялась в театре имени Галиаскара Камала.

Так, работы Рамиля Гали «Боевой имам», «Перед намазом» и серия «1100 лет исламу» заняли первое место в номинации «Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией». Вторым с серией «Изге Болгар җыены» стал Салават Камалетдинов. Кроме того, в номинации «Народно-прикладное искусство» второе место занял Султан Исхаков в серии «Сегодня праздник у девчат».

Также призовые места взяли представители Московской области, Омской области и Республики Башкортостан. Всего же на участие в конкурсе было принято более 400 работ из 16 регионов России. Победителям в каждой номинации вручили диплом и премию: за первое место – 65 тыс. рублей, второе – 45 тыс. и третье – 25 тыс. рублей.

Фото: © «Татар-информ»

«Министерство культуры Татарстана оказывает большую поддержку фотографам в возможности поучаствовать в конкурсе и получить денежные премии. Эти снимки ведомство сможет использовать у себя для пропаганды нашей культуры и традиций. Приятно, что все фотохудожники „Татар-информа“ попали в лидеры, это говорит

о том, что у нас хорошая команда профессионалов», — поделился фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали.

Организатором фотоконкурса является Министерство культуры РТ. Он проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2024 годы)».