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«Команда профессионалов»: Фотографы «Татар-информа» победили в конкурсе Минкульта РТ
Три фотографа «Татар-информа» – Рамиль Гали, Салават Камалетдинов и Султан Исхаков – признаны победителями конкурса «Этнографическая мозаика татарского народа». Церемония награждения состоялась в театре имени Галиаскара Камала.
Так, работы Рамиля Гали «Боевой имам», «Перед намазом» и серия «1100 лет исламу» заняли первое место в номинации «Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией». Вторым с серией «Изге Болгар җыены» стал Салават Камалетдинов. Кроме того, в номинации «Народно-прикладное искусство» второе место занял Султан Исхаков в серии «Сегодня праздник у девчат».
Также призовые места взяли представители Московской области, Омской области и Республики Башкортостан. Всего же на участие в конкурсе было принято более 400 работ из 16 регионов России. Победителям в каждой номинации вручили диплом и премию: за первое место – 65 тыс. рублей, второе – 45 тыс. и третье – 25 тыс. рублей.
«Министерство культуры Татарстана оказывает большую поддержку фотографам в возможности поучаствовать в конкурсе и получить денежные премии. Эти снимки ведомство сможет использовать у себя для пропаганды нашей культуры и традиций. Приятно, что все фотохудожники „Татар-информа“ попали в лидеры, это говорит
о том, что у нас хорошая команда профессионалов», — поделился фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали.
Организатором фотоконкурса является Министерство культуры РТ. Он проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2024 годы)».
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