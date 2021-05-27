news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 мая 2021  22:10
Эльза Кузнецова

Команда проекта «Наш двор» осмотрела территории Альметьевска, где начался ремонт

Команда проекта «Наш двор» осмотрела территории Альметьевска, где начался ремонт
news_top_970_100

Альметьевск посетила команда республиканского проекта «Наш двор» во главе с руководителем Департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Венерой Камаловой.

Казанскую гостью сопровождали рабочая группа совместно с главой района Тимуром Нагумановым, представителями исполкома района, служб города, подрядной организации. 

На сегодняшний день строительные работы стартовали в 35 дворах Альметьевска. В общей сложности специалистам предстоит комплексно обустроить в этом году 93 двора с численностью 22 185 человек (10 630 квартир). В прошлом году по программе было отремонтировано 52 двора.

Делегация ознакомилась со строительными работами, положительно оценила процесс.

«Во дворах создадут и отремонтируют дороги и тротуары, установят скамейки, урны, детское и спортивное оборудование с покрытием из песка, обновят опоры освещения, организуют асфальто-бетонное площадки для размещения зоны твердых коммунальных отходов, установят хозяйственно-бытовое оборудование. Набор оборудования определяется индивидуально для каждого двора», — отметили в пресс-службе главы муниципалитета.

Идея программы благоустройства дворов принадлежит Президенту РТ Рустаму Минниханову. Она будет воплощаться в течение пяти лет. В перечень вошли ранее не ремонтировавшиеся дворы домов, построенных до 2014 года включительно. За это время в Альметьевском муниципальном районе предстоит благоустроить 532 двора.

#альметьевский район #наш двор
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное