16 апреля 2026

Команда проекта «Крылья нового взлета» приглашена на награждение победителей Премии СБК

Команда проект ФСО «Динамо» Республики Татарстан по возрождению спорта в Лисичанске, Рубежном и Запорожской области «Крылья нового взлета» приглашена на награждение победителей Международного чемпионата по спортивному бизнесу – Премии СБК в номинации «Лучший проект для будущих чемпионов».

Цель данного проекта - возрождение спорта в исторических регионах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

«Эти земли, опаленные боями, до сих пор остаются в «красной зоне». Но спортивный дух людей не сломлен. Долгосрочная стратегия развития исторических регионов рассчитана до 2030 года. Она включает внедрение современных программ по физической культуре и спорту, подготовку судейского корпуса и преподавательского состава, реализацию программы «Юный спортсмен», проведение уникальных профильных спортивных смен сборов, а также восстановление спортивной инфраструктуры», – поделилась с «Татар-информом» руководитель проекта, член общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.

В этом году на Премию СБК было подано 480 заявок со всей России. Награждение пройдет 21 апреля в казанском культурно-развлекательном комплексе «Пирамида»

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

