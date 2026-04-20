news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 апреля 2026 08:26

«Команда превратилась в набор игроков» - Генич о весенних результатах ЦСКА

Читайте нас в
Телеграм
«Команда превратилась в набор игроков» - Генич о весенних результатах ЦСКА
Фото: pfc-cska.com

Известный российский комментатор Константин Генич в эфире ютуб-канала «Коммент-Шоу» раскритиковал игру и результаты ЦСКА в весенней части чемпионата.

На минувших выходных «армейцы» не сумели обыграть «Крылья Советов» (1:1).

«Сложилось впечатление, что команда превратилась в набор игроков, которых только собрали. В раздевалку посадили и сказали: «Ребят, добро пожаловать! Давайте, вот вам форма и играйте как получится». Как будто просмотр. Но эта же команда была осенью, скакала, снося всех на своем пути. И мы были в Эмиратах, видели ЦСКА… Вообще супер!» – сказал Генич.

#пфк цска #фк крылья советов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров