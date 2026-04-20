«Команда превратилась в набор игроков» - Генич о весенних результатах ЦСКА

Известный российский комментатор Константин Генич в эфире ютуб-канала «Коммент-Шоу» раскритиковал игру и результаты ЦСКА в весенней части чемпионата.

На минувших выходных «армейцы» не сумели обыграть «Крылья Советов» (1:1).

«Сложилось впечатление, что команда превратилась в набор игроков, которых только собрали. В раздевалку посадили и сказали: «Ребят, добро пожаловать! Давайте, вот вам форма и играйте как получится». Как будто просмотр. Но эта же команда была осенью, скакала, снося всех на своем пути. И мы были в Эмиратах, видели ЦСКА… Вообще супер!» – сказал Генич.