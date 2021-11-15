Команда «Аммония» стала обладателем Гран-при фестиваля «Наше время – Безнен заман»

В Казани озвучили имена победителей IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Награждение прошло в рамках заключительного Гала-концерта.

Обладателем Гран-при стала команда ППО АО «Аммоний». Она получила переходящий Кубок Президента Татарстана, подарки от спонсоров фестиваля и денежный сертификат на сумму 500 тыс. рублей.

Творческий потенциал и уровень номеров, который из года в год демонстрируют участники фестиваля «Наше время — Безнен заман», растет, поэтому еще в прошлом году членами жюри и оргкомитетом проекта был учрежден новый приз — кубок «Герои нашего времени».

В этом году почетную награду вручили команде ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Помимо кубка, команде-победителю вручили диплом, а также денежную премию от Правительства Татарстана в размере 300 тыс.рублей.