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Происшествия
4 декабря 2021  20:11
Полина Шевчук

Команда по хоккею Верховного суда Татарстана стала бронзовым призером «Кубка юриста»

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Команда по хоккею Верховного суда Татарстана стала бронзовым призером «Кубка юриста»

В честь профессионального праздника юристов  в «Татнефть Арене» прошел традиционный турнир по хоккею с шайбой. За право стать лучшими боролись команда Верховного суда Республики Татарстан ХК «Фемида», команда коллегии адвокатов «Центр правовой защиты» РТ ХК «Чайка», ветераны правоохранительных органов, команда Казанского высшего танкового краснознаменного командного училища «Т-26» и ХК «Нижегородская область».

Поддержать своих коллег на трибуны пришли Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, его заместитель Максим Беляев, а также судьи и работники аппарата.

Счет в первой игре с танкистами оказался, к сожалению, не в пользу «Фемиды». Но во второй встрече им удалось реабилитироваться и выиграть у коллегии адвокатов с разгромным счетом 8:2.

По итогам «Фемида» стала бронзовым призером турнира. На высшую ступень пьедестала взошли хоккеисты из Нижнего Новгорода. 

#Верховный суд РТ #хоккей с шайбой
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