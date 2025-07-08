Сборная Татарстана на электроколясках вышла в финал чемпионата России по ПОДА-футболу

В Ростове-на-Дону завершился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по ПОДА-футболу. Команда из Татарстана, состоящая из пациентов казанской горбольницы №7, прошла в финал. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

ПОДА-футбол – дисциплина, в которой участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Игра проходит на электроколясках.

Команда паралимпийцев «Тимер» из Татарстана, состоящая из пациентов казанской горбольницы №7, успешно выступила в турнире дивизиона «Юг». Команду тренировал инструктор-методист лечебной физкультуры больницы Масхут Гайнутдинов.

В последний день соревнований состоялось три матча, по итогам которых команда из РТ заняла первое место и вышла в финал чемпионата по ПОДА-футболу.

Капитан «Тимера» Дмитрий Гусев показал высокий уровень игры и получил на турнире награду «Самый ценный игрок».

Финальная игра состоится в октябре на площадке федеральной территории «Сириус» в Сочи.