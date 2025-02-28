«Команда первых»: ветераны НКНХ оценили трансформацию предприятия

Ветераны «Нижнекамскнефтехима» оценили развитие нижнекамского предприятия СИБУРа. Экс-руководители посетили операторную нового олефинового комплекса, стройплощадку гексена, обновленные ремонтные мастерские, санитарно-бытовой комплекс. Они отметили комфортные условия труда, использование современного оборудования и большой прогресс предприятия.





20, 30, 40 лет спустя...

Обзорная экскурсия началась еще по пути в главном административном здании «Нижнекамскнефтехима». Гидом стал директор Центра компетенций «Каучуки» Ирек Аглямов, он рассказал коллегам об изменениях в организационной структуре предприятия, подразделениях и службах промышленного гиганта, о новых отраслевых дивизионах СИБУРа.

– Работает 9 дивизионов, каждый в своей отрасли. Например, в начале работы дивизиона «Автомобили» мы пригласили сюда половину «КаМАЗа». Разобрали все детали – вплоть до винтиков и прокладок. Изучили характеристики даже топливного бака, чтобы найти применение для наших полимеров, – рассказал в качестве примера работы дивизиона Ирек Аглямов.

Первой точкой экскурсии стала операторная нового олефинового комплекса. Главный инженер ЭП-600 Адрей Егоров с гордостью рассказал о комплексе, показал на макете основные производства, объяснил особенности технологического процесса. Ветеран НКНХ Валерий Налимов, много лет проработавший начальником цеха КИП и А на заводе этилена, оценил и размер экранов в операторной, и мнемосхемы. Операторная впечатлила и другого участника экскурсии – Рашида Бешимова, руководившего цехом на заводе ДБ и УВС.

– Белой завистью завидую этим ребятам. В наше время был общий щит, на котором располагались приборы системы «Старт». Аппаратчики подходили к щиту с режимными листами, делали записи, вручную устанавливали режим, – заметил Рашид Бешимов.

Ветераны пообщались с аппаратчиками комплекса, осмотрели операторную, обеденную зону, заглянули и в комнату психологической разгрузки. Начальник цеха завода олигомеров Василь Камалов испробовал капсулу для медитаций.

– 45 лет отработал на заводе, жаль, при нас такой возможности не было. Зашел буквально на одну минуту, так хорошо, оказывается, забыться, пусть на несколько мгновений! Снова приходит сила, снова хочется работать, напряжение пропадает, – отметил Василь Камалов.

Следующей точкой экскурсии стало строящееся производство гексена. О ходе реализации крупного инвестиционного проекта ветеранам прямо на месте – рядом со стройплощадкой – рассказал руководитель оперативного блока «Гексен» Алексей Бурмистров. Он сделал акцент на том, что производство мощностью 50 тысяч тонн в год базируется на собственной разработке научных центров СИБУРа и станет уникальным для России. Ведь сейчас этот продукт поставляется из-за рубежа.

Новые условия труда

Новый санитарно-бытовой комплекс на второй промышленной зоне ветеранам представил куратор строительства здания Павел Коврижин.

– Здание рассчитано на 840 человек. Здесь мужские раздевалки, душевые, сушильные шкафы, постамат для сдачи спецодежды в химчистку, аппараты ЭСМО. В дальнейшем мы соединим это здание с новым строящимся семиэтажным административно-бытовым корпусом, – рассказал Павел Коврижин.

Новый корпус – один из этапов программы улучшения условий труда, его введение сделало рабочий процесс еще безопаснее. Теперь нефтехимики переодеваются в комфортных условиях и проходят на территорию уже в СИЗах.

Экскурсия по бытовому корпусу заставила ветеранов вспомнить былые времена. Шутя и пересмеиваясь, ветераны припоминали, как приходилось постоянно заказывать душевые лейки, как вкусно кормили в столовой.

– Я на «Нижнекамскнефтехиме» 44 года проработал, знал каждый угол. На месте этого здания была знаменитая 19-я столовая. Все меняется. Мы все так ждали новый этиленник. Теперь он заработал. Добиться этого было трудно. Я же понимаю, что это такое, когда все лицензиары отвернулись, в оборудовании разбираться приходилось своими силами. Это радует и вызывает уважение. Молодцы, – подчеркнул экс-заместитель гендиректора по персоналу и социальным вопросам Василий Шуйский.

После СБК ветераны отправились на ремонтно-механический завод. Заместитель директора РМЗ Игорь Королев рассказал о модернизации завода, в ходе которой он станет одним из передовых в нашей стране.

– Сейчас идет полная реконструкция завода с переустройством всех коммуникаций, строительных конструкций. Это крупнейший проект в стране. Будет полностью заменен станочный парк – мы установим 144 высокоточных станка с высокой степенью автоматизации. В первом из пяти пролетов ремонт уже завершается, – рассказал Игорь Королев.

После завершения модернизации РМЗ будет ремонтировать и производить запасные части не только для НКНХ, но и для других предприятий периметра СИБУРа. Преображается не только само ремонтное производство, но и инструментальные мастерские.

– Раньше на территории предприятия было 220 различных мастерских, где отдельно работали киповцы, электрики, механики. В скором будущем мастерских станет 17, в каждой из них будут трудиться плечом к плечу электрики, киповцы, дефектоскописты. Скажем, механики разбирают насос, тут же работают электрики, смотрят электродвигатель, дефектуют. Тем самым повышается качество, эффективность и скорость ремонта оборудования. Мастерские расположены максимально близко к обслуживаемым производствам и оснащены необходимым инструментом. Локации были выбраны максимально приближенные к обслуживаемым производствам, – уточнил замдиректора РМЗ.

Строгий порядок и чистота мастерской вызвали интерес ветеранов. Раис Батыршин положительно оценил повышение уровня автоматизации. Ветеран, 25 лет проработавший начальником цеха, вспоминает, что тогда на сливоналивных эстакадах, как и на многих других производствах НКНХ, преобладал ручной труд.

– Сейчас труд автоматизирован. Даже здесь – на ремонтном производстве. Молодых ребят очень много. Здорово, что мы пришли и посмотрели, как сейчас все устроено. У всех моих коллег дети, внуки, правнуки, друзья, знакомые. Мы приехали сюда, а потом сможем рассказать, убедить. Когда объясняешь детям, они идут по стопам и своих друзей тащат. Это плюс, – поделился ветеран.

После мастерской РМЗ ветераны отправились в обновленное административное здание, в котором работал легендарный Николай Лемаев.

– На втором этаже HR-служба, отдел кадров по-старому. В этом же здании расположены технологи, центральная диспетчерская и другие производственные службы, – рассказал эксперт проектного офиса БК Владимир Вахрамеев.

О ценностях и не только

Общение с ветеранами генеральный директор начал с рассказа о себе и своем карьерном пути. Затем он плавно перешел на успехи нижнекамского предприятия СИБУРа, его фокусы и ценности.

– Наша ключевая ценность – это люди, коллектив, команда. Она близка истории развития нижнекамской земли, является ценностью компании СИБУР. Команда «Нижнекамскнефтехима» должна быть укомплектована и мотивирована работать, жить в этом городе. Мы над этим работаем – с 21-го года мы подняли на 80% среднюю заработную плату всего коллектива. На сегодняшний день она составляет 125 тысяч рублей. Я считаю, что это достойно, – отметил Марат Фаляхов.

Генеральный директор подчеркнул важность экологического благополучия в регионе, перечислил наиболее значимые пункты Соглашения с Росприроднадзором, в том числе реконструкцию полигона промышленных отходов, рекультивацию илонакопителей и этапы модернизации биологических очистных сооружений. Также он рассказал о проектах развития НКНХ.

– Радует, что наша родная химия не останавливается, работает на перспективу. В 1971 году я пришел на химкомбинат аппаратчиком 4-го разряда. Мы тоже строили, запускали новые производства – полиэтилен, полистирол, ДССК, СКДН. И сейчас тоже строительство идет. СИБУР внедряет высокие стандарты условий труда. Молодцы, – похвалил Табриз Бурганов, бывший замгендиректора по производству.

Команда Первых

Марат Фаляхов рассказал ветеранам НКНХ о недавно стартовавшей программе «Долголетие».

– Вы для нас всегда команда нефтехимиков – «команда первых», и ваш опыт для нас бесценен. Будем очень благодарны, если вы сможете подключиться к решению каких-то производственных задач исходя из вашей специфики, опыта, желания, состояния здоровья, свободного времени. Это может быть наставничество, экспертиза, преподавание. Вдохновляйте нашу молодежь, мы нуждаемся в вашей поддержке, – призвал генеральный директор.

И такие примеры уже есть, знания опытных нефтехимиков часто помогают в производстве.

– Совсем недавно мы устроили мозговой штурм по мастер-плану с ветеранами. И они нам столько идей нагенерили. Не так давно был производственный вопрос – позвонил моим учителям – Ахметзаки Зайдуллину, Сергею Петровичу. Они сразу откликнулись, нашли несоответствия в технологическом режиме и разработали программу. Во время одного из недавних обучений нам читал физику и химию профессор Дорошкин, совсем скоро ему стукнет 80 лет. И куда молодым педагогам против его опыта – у него и живые примерчики, и шуточки, мы сидели как завороженные, – поделился Ирек Ангамович.

Ветераны с энтузиазмом отнеслись к предложению и тепло поблагодарили за встречу.

– Нам было очень приятно снова оказаться на производстве, пообщаться, побывать на новом этиленовом комплексе. Я как старый этиленщик порадовался за коллег, условия труда 40-50 лет назад и сейчас несравнимы. Большое спасибо за эту работу, за поддержку совета ветеранов. Мы с большим интересом следим за успехами «Нижнекамскнефтехима», – отметил председатель совета ветеранов НКНХ Рашит Валиуллин.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»