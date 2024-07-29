Команда от Татарстана заняла первое место в чемпионате России по Го

В Москве завершился чемпионат России по Го, по итогам которого команда от Татарстана заняла первое место. В команде играли: заслуженные мастера спорта России Илья Шикшин, Александр Динерштейн, Игорь Немлий и Аскар Хусаинов, гроссмейстер РФ Андрей Кульков, а также кандидаты в мастера спорта Артур Гимадиев, Руслан Тарасов и Анджей Хафизов.

Как сообщает Росийская федерация Го, главные и принципиальные туры прошли 24 июля, в этот день Татарстан обыграл команды Санкт-Петербурга и Московской области, затем с командой Москвы сыграли в ничью. Отмечается, что в этот игровой день, команда РТ выступала не самым сильным составом (отсутствовал Александр Динерштейн, думая, что в первый игровой день будут легкие соперники, а не основные). Таким образом наша республика стала первой к концу первого игрового дня, досрочно выиграв чемпионат России. 25 июля были сыграны непринципиальные матчи с командами-аутсайдерами Тульской области и Краснодарского края.

Особый вклад в победу нашей команды в чемпионате России внесли: Аскар Хусаинов, выиграв захватом группы в центре у Алексея Игонина (Москва).

Огромный вклад внёс и Илья Шикшин за первой доской. В решающем противостоянии с Александром Муромцевым (Москва) Илья мастерски и красиво выиграл 0,5 очка (минимальный перевес для победы в партии), и поскольку партия между ними заканчивалась последней, то эти 0,5 означали победу не только в партии или одной команды над другой, а означали победу в соревнованиях в целом и команда Республики Татарстан становится чемпионом России досрочно.

Результаты соревнований можно посмотреть на сайте Российской федерации Го.