Команда NaVi с уроженцем Казани в составе выиграла 500 тыс. долларов

Фото: Instagram Дениса Шарипова (www.instagram.com/p/CXrfAhXr2sq/)

Состав команды NaVi в дисциплине CS:GO выиграл BLAST Premier World final 2021. Игроки получили 500 тыс. долларов. В составе команды выступает уроженец Казани Денис electronic Шарипов.

В финале NaVi победила другую команду из СНГ — Gambit. Финал прошел по системе БО3, то есть команда должна была выиграть две карты из трех. На первой, de_mirage, команда Шарипова уступила 11:16, однако потом одержала две уверенные победы на de_ancient и de_inferno.

«Завершаем год победой. Спасибо всем за поддержку», — написал Денис Шарипов на своей странице в соцсети Instagram.

Благодаря этой победе игроки NaVi побили рекорд датской команды Astralis по призовым в CS:GO за один календарный год. В общей сложности команда из СНГ выиграла 4,2 млн долларов.