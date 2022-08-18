Команда «Нашего двора» проведет танцевальные тренировки в Советском районе Казани

20 и 21 августа во дворах Советского района Казани пройдут танцевальные тренировки. Все желающие смогут обучиться основам трайбл-фьюжн и повысить подвижность тела в танцах Рио Абьерто. Об этом сообщают организаторы — команда президентской программы «Наш двор».

Занятие по трайбл-фьюжн состоится в 10 утра 20 августа во дворе домов № 25, 27 и 29 по ул.Бигичева. Тренер Людмила Манжукова обучит жителей и гостей двора танцу, сочетающему в себе движения из Северной Африки, Ближнего Востока, Индии и фламенко.

На следующий день в 18.00 все желающие могут посетить тренировку по танцам Рио Абьерто. Занятие во дворе домов 9 и 11 по ул.Журналистов проведет тренер Юлия Зайцева. Благодаря тому, что оздоровительная практика не требует заучивания движений, присоединиться к ней может каждый, вне зависимости от возраста. Танец помогает увеличить подвижность тела, взбодриться и сбросить напряжение.

Организаторы рекомендуют участникам взять с собой спортивный коврик и бутылку воды. Для участия в тренировках необходима предварительная регистрация.

Напомним, что «Спортивный август во дворах Республики Татарстан» проходит в рамках президентской программы «Наш двор». Идеи тренировок для соседей предлагают активные жители, а программа помогает в их реализации.