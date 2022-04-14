Куратор «Нашего двора» рассказала о преимуществах песочного покрытия на детских площадках

Покрытие из песка на детских площадках является безопасным для людей и более целесообразным с экономической точки зрения, чем резиновое. В чем разница покрытий и почему команда проекта «Наш двор» выбирает песок, а не резину, во время прямого эфира «#ТатарстанОнлайн» рассказала координатор программы Венера Камалова.

Отвечая на вопрос одного из жителей республики о безопасности покрытий, куратор проекта «Наш двор» подчеркнула, что и резина, и песок безопасны для тех мест, где устанавливается детское оборудование.

«Мы исходим из масштаба реализации программы. Мы знаем, что на программе „Наш двор“ жизнь во дворе не заканчивается. Далее начинается ежедневная эксплуатация и расходы ложатся на плечи жителей, и только им можно оценить реальное обеспечение эксплуатации», — отметила гостья эфира.

По ее словам, практика показывает, что в тех дворах, где сейчас лежит резиновое покрытие, зачастую не соблюден нормативный слой. При норме от 7 до 10 см, слой от силы достигает лишь 1–3 см. Во-первых, управляющие компании экономят, во-вторых, нет никаких специальных требований по вводу в эксплуатацию такого покрытия.

«Жители настояли на резинке, не погружаясь глубоко, руководствуясь лишь эстетическим моментом, управляющая компания изыскала средства. Далее УК, которая должна обсуживать двор, говорит, что у нее нет средств заменить необходимый участок», — отметила Камалова.

Команда «Наш двор» работает только с песочным покрытием. «Мы остановились на песке, потому что мы можем положить 40 см песка на каждую детскую площадку. Этот песок легко дополняется. К тому же игровая ценность песка гораздо выше резинки. Также нами разработана инструкция по содержанию дворов после благоустройства», — перечислила преимущества гостья.

Что касается финансов, то восполнение песка более выгодно замены маленькой секции резинового покрытия. Когда резинка стирается, на ее месте остается бетон, который там должен быть по нормативу, и это также небезопасно.

«Резиновое покрытие — неэффективно, неэкономично, это даже безответственно по отношению к жителям в дальнейшем. Мы ставим себя в зависимость от пары производителей резинки на территории России», — заключила координатор программы Венера Камалова.