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Команда Лицея Иннополис представит Татарстан на окружном этапе игры «Что? Где? Когда?»
С 12 по 14 апреля в Перми состоится окружной этап интеллектуальной олимпиады «Что? Где? Когда?» Приволжского федерального округа среди школьников. Представлять Татарстан будет команда Лицея Иннополис, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Ранее, 14 декабря прошлого года, во всех муниципалитетах республики прошел отборочный тур интеллектуальной олимпиады. В играх приняли участие 266 команд со всего региона, состоявшие из учащихся классов с 9-го по 11-й.
Отборочный региональный этап игры «Что? Где? Когда?» прошел 16 февраля в Казани. Его участниками стали 25 команд. Абсолютным победителем была признана команда Лицея Иннополис.
Интеллектуальная олимпиада организована в рамках реализации окружных общественных проектов Приволжского федерального округа в 2023/2024 учебном году при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
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