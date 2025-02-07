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На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2025 19:04

Команда Леонида Слуцкого второй раз выиграла Суперкубок Китая

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, во второй раз под его руководством стал победителем Суперкубка Китая.

В матче, предваряющем старт сезона, команда Слуцкого выигала у действующих чемпионов Китая «Шанхай Порт» со счетом 3:2, причем два мяча его команда забила уже в дополнительное время. Победный гол забил Андре Луис (90+7).

Напомним, в прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» финишировал вторым.

#леонид слуцкий
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