Команда КГЭУ стала победителем межвузовского антикоррупционного квиза «Стоп – коррупция»

На базе Казанского государственного энергетического университета прошел межвузовский антикоррупционный квиз «Стоп – коррупция», участниками которого стали команды из разных вузов города. Победу одержала команда КГЭУ «Честная энергия».

«Тема коррупции очень сложна. Хочу поблагодарить за внимание к этому вопросу. Главный враг коррупции – гласность. Каждое такое правонарушение освещается в СМИ и наносит урон репутации. От грамотно выстроенной профилактической работы многое зависит. Видим, что статус квиза с каждым годом растет, это радует», – обратился к участникам мероприятия главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.

В первом раунде квиза студенты отвечали на вопросы, посвященные борьбе с коррупцией, а затем подготовили мини-спектакли на темы «Проявления коррупции в судебной системе» и «Коррупция разъедает общество изнутри».

«Тема непростая и деликатная, но промолчать о ней невозможно. Радует, что в квизе участвуют представители разных вузов. Хочется, чтобы он стал информативно полезным. Важно понять, что нужно работать честно», – добавил ректор КГЭУ, депутат Госсовета РТ Эдвард Абдуллазянов.