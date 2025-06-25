Команда казанской школы «СОлНЦе» стала призером турнира «Знания» по спортивному «ЧГК»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

В Москве 24 июня состоялся финал турнира «Знание.Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. Команда «Солнечный удар» специализированного олимпиадно-научного центра «СОлНЦе» Вахитовского района Казани стала призером, заняв 5-е место.

Всего в масштабном интеллектуальном соревновании, организованном обществом «Знание» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», приняли участие свыше 7 тыс. человек из 86 регионов России, объединенных более чем в 1,1 тыс. команд. Генеральным партнером события выступила госкорпорация «Росатом», сообщает пресс-служба общества.

В год 50-летия «Что? Где? Когда?» в финал турнира пробились 525 человек из 38 регионов. Все 75 команд продемонстрировали эрудицию и смекалку в ходе серии отборочных игр, а также онлайн-кубка «Знание.Игра». Конкурс на попадание в финальную игру составил 15 команд на место. Лидерами по числу команд-финалистов оказались Пензенская область, республики Татарстан и Марий Эл, а также Кировская и Белгородская области.

До финала в Москве удалось дойти и тем коллективам, которые уже становились прежде победителями и призерами интеллектуальных соревнований. Так, в Национальном центре «Россия» вновь оказалась команда «Солнечный удар» школы «СОлНЦе», победившая в турнире «Что? Где? Когда?» 2024 года. Среди участников прошлых лет также были команда «Шатрешки» челябинского лицея №11, команда «Абудефдуфы обыкновенные» из Рязани и многие другие.

«Более 450 талантливейших школьников и студентов колледжей собрались сегодня на одной площадке – в Национальном центре «Россия». Это финалисты со всей страны, от крупных мегаполисов до малых городов и поселков, и за плечами у них – серьезный отбор. Каждый, кто сегодня здесь, уже одержал личную победу и доказал, что готов к интеллектуальным вызовам. Я искренне поздравляю всех участников с этим достижением – а особенно тех, чьи имена сегодня прозвучат со сцены. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать расти, учиться и верить в свои силы – ведь именно так формируется поколение, способное изменить будущее», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты прошли шесть туров, в ходе которых ответили на 60 вопросов на самые разные темы – от естественных наук до истории и культуры. Один из туров был посвящен 80-летию атомной промышленности, которое Россия отмечает в 2025 году.

В итоге команда «Солнечный удар» школы «СОлНЦе» стала пятой. Победила команда «Формула прямоугольной совы» из ЦДМО Кургана. В десятку лучших также вошли коллективы из Оренбургской, Челябинской, Пензенской, Кировской и Рязанской областей, Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Пермского края. Все они получили ценные подарки от партнеров мероприятия.

Команда «Хранители знаний» из средней школы №35 города Орска, победившая в тематическом туре, оказалась удостоена отдельной награды – это поездка по программе «Гостеприимные города «Росатома». А Григорий Скоков из команды «Формула прямоугольной совы» ЦДМО Кургана, показавший лучший результат в личном зачете, получил сертификат участника международной арктической экспедиции Росатома «Ледокол Знаний» на Северный полюс.

«В 2025 году, в год 80-летия российской атомной промышленности, госкорпорация «Росатом» впервые выступила генеральным партнером турнира «Знание.Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. Три слова – «гордость», «вдохновение» и «мечта» – стали главным слоганом нашего юбилея. Атомная отрасль СССР была создана в 1945 году для обеспечения безопасности страны, а сегодня мы живем другой большой мечтой: на благо всего человечества развивать экологически чистую атомную энергетику, передовые методы ядерной медицины, создание новых материалов и современных цифровых технологий. Мы видим, как молодое поколение стремится к знаниям и творчеству, готово решать сложные задачи. Это вдохновляет и вселяет уверенность: будущее России в надежных руках, а наука и технологии будут развиваться благодаря энергии и стремлению молодых талантов», – заметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Партнерами финальной игры также выступили Росмолодежь и ее программа «Больше, чем путешествие», Министерство просвещения РФ, автономная некоммерческая организация «Энергия развития», группа компаний «Просвещение» и ООО «Телекомпания «Игра-ТВ».

Фото: пресс-служба общества «Знание».