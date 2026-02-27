Команда Казанского вертолетного завода «Алтын БАС» участвует в проекте «Кибердром»

Команда «Алтын БАС» Казанского вертолетного завода принимает участие в VIII Всероссийском проекте «Кибердром». Об этом сообщили в канале MAX Минпромторга Татарстана.

В состав команды вошли инженеры предприятия, студенты КНИТУ-КАИ и учащиеся казанской гимназии №179. Участники объединили производственный опыт и знания, полученные в вузе и школе.

В настоящее время проходит голосование за видеоролики команд. Представители проекта предлагают поддержать команду из Татарстана – для этого необходимо перейти по ссылке, поставить отметку «нравится» и оставить комментарий под видео.

Видео: https://max.ru/id1655141766_gos