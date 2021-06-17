Команда из Зеленодольска выиграла республиканский этап турнира «Кожаный мяч»

Зеленодольская команда спортшколы №3 стала победителем финального турнира республиканского этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2021 года среди юношей 2006-2007 годов рождения. Турнир, в котором участвовали 5 команд, завершился в Зеленодольске.

Зеленодольцы выиграли все четыре матча, набрав 12 очков. Второе место заняла команда спортшколы №2 из Бугульмы (9 очков). Третьими финишировали футболисты СШОР Вахитовского района Казани (6 очков). Четвертое место у команды «Труд» (Чистополь), которые выиграли один матч (3 очка). Пятое место у «Эвереста» из Высокой Горы (0 очков).

Команда из Зеленодольска представит Республику Татарстан на отборочных Всероссийских соревнованиях к Суперфиналу турнира, который пройдет в июле в Евпатории (Республика Крым), сообщает пресс-служба федерации футбола РТ.