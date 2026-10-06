Команда из Зеленодольска выиграла отборочный турнир «Кожаного мяча»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Команда «СШ №3» из Зеленодольска стала победителем отборочного турнира III этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» сезона 2026 года в дивизионе «Мегаполис» среди мальчиков 2011–2012 годов рождения. Турнир проходил с 25 по 30 сентября при поддержке Российского спортивного фонда.

В финале зеленодольская команда встретилась с «Ирбисом» из Владикавказа. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «СШ №3» – 5:3.

В матче за третье место «Спартак» из Бора Нижегородской области обыграл «Тосно» из Ленинградской области со счетом 3:2.

По итогам турнира первое место заняла «СШ №3» из Республики Татарстан, вторым стал «Ирбис» из Республики Северная Осетия – Алания, третье место досталось «Спартаку» из Нижегородской области.

Победа позволила команде из Зеленодольска выйти в Суперфинал соревнований «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Он пройдет в Волгограде с 13 по 17 октября 2026 года.

Двое игроков «СШ №3» также получили индивидуальные награды. Дмитрия Якимова признали лучшим вратарем турнира, а Тагира Шагиева – лучшим игроком.

В «Лиге юных футболистов» участвуют команды спортивных школ, которые не имеют опыта и возможности регулярно выступать в официальных соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровня. Также в турнире играют детские спортивные клубы и дворовые команды по месту жительства. Команды общеобразовательных организаций и школьных спортивных клубов к соревнованиям не допускаются.

Турнир проходит в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.