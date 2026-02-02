news_header_top
2 февраля 2026 14:06

Команда из Татарстана завоевала бронзу на всероссийском турнире «Золотая шайба»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финальные Всероссийские соревнования среди сельских команд юных хоккеистов «Золотая шайба» в возрастной категории 2011-2012 годов рождения завершились в Башкирии. За победу боролись более 300 спортсменов – 16 команд из разных регионов страны.

По итогам турнира победителем стала команда «Старица» из Тверской области. Серебряные медали завоевала команда «УЛК» из Архангельской области. Бронза досталась команде «Лачын» из Республики Татарстан.

Коллектив «Лачын», представляющий Актанышский район, достойно выступил на всероссийском уровне и поднялся на пьедестал почета, завоевав третье место турнира.

Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России» и были направлены на развитие и популяризацию физической культуры и спорта среди детей и молодежи.

Турнир «Золотая шайба» остается одной из ключевых площадок для выявления будущих игроков российского хоккея, и участие татарстанской команды среди призеров подтверждает высокий уровень подготовки юных спортсменов республики.

