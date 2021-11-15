Команда из Татарстана завоевала бронзу межрегионального турнира по хоккею среди девушек

Представительницы Татарстана стали третьими на межрегиональном турнире по хоккею среди девушек. Золото взяла команда «Сборная Республики Башкортостан», второе место — «Ангелы» из Кировской области, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Матчи проходили в течение трех дней в ледовом дворце «Олимп-Арена».

«Основная цель этих соревнований — популяризация женского хоккея и вовлечение еще большего количества участниц в занятия этим олимпийским видом спорта. За время реализации проекта уже в несколько раз увеличилось количество молодых девушек, которые стали заниматься хоккеем, появились новые клубы», — обратился к участницам от имени полпреда его помощник Владимир Колчин.

Он напомнил, что соревнования проводятся в Приволжском федеральном округе с 2016 года. За это время женские хоккейные команды, помимо Татарстана и Нижегородской области, появились еще в шести регионах ПФО.

«К сожалению, пандемия не позволила в этом году принять участие в турнире всем командам. Но главное, что наш турнир состоялся, и сегодняшние соревнования еще раз показали вашу высокую профессиональную подготовку, отличную командную работу, здоровую конкуренцию и стремление к победе», — добавил Колчин.