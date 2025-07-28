Команда из Татарстана заняла 2 место на окружном этапе игры «Зарница 2.0»

Отряд специальной возрастной категории «Пираньи» из Лаишевского технико-экономического техникума занял второе место на окружном этапе игры «Зарница 2.0». По словам командира отряда Амира Мухаметшина, эта игра объединяет тысячи школьников и студентов СПО по всей стране.

«Зарница 2.0» – это крутая возможность развить навык работы в команде и проявить лидерские качества, показать знания о военной подготовке и тактической медицине. Она сочетает в себе традиции и новые технологии, что очень важно в современных реалиях. Очень рады, что заняли второе место на окружном этапе», – заявил он «Татар-информу».

С 15 по 21 июля на базе РЦ «Патриот» ребята проходили специальную (усиленную) подготовку под руководством опытных инструкторов Центра «ВОИН», РЦ «Патриот», УМЦ «Авангард», федерации АТС Республики Татарстан (армейской тактической стрельбы). А 21 июля вместе с инструкторами Центра «ВОИН» и РЦ «Патриот» отправились в Оренбург: команда – соревноваться , а инструкторы – судить.

Участники команды также отлично показали себя и в индивидуальных испытаниях по условно военным специальностям:

1 место – военкор Зарина Мустафина ;

; 2 место – операторы БПЛА Лия Ханафиева и Антон Куценко ;

и ; 3 место – политрук Кирилл Никитин.

Мухаметшин также добавил, что на этом игра не заканчивается – в сентябре ребята отправятся на финал в Волгоград.

Фото предоставлены организаторами игры «Зарница 2.0»