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Общество 28 июля 2025 11:36

Команда из Татарстана заняла 2 место на окружном этапе игры «Зарница 2.0»

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Команда из Татарстана заняла 2 место на окружном этапе игры «Зарница 2.0»

Отряд специальной возрастной категории «Пираньи» из Лаишевского технико-экономического техникума занял второе место на окружном этапе игры «Зарница 2.0». По словам командира отряда Амира Мухаметшина, эта игра объединяет тысячи школьников и студентов СПО по всей стране.

«Зарница 2.0» – это крутая возможность развить навык работы в команде и проявить лидерские качества, показать знания о военной подготовке и тактической медицине. Она сочетает в себе традиции и новые технологии, что очень важно в современных реалиях. Очень рады, что заняли второе место на окружном этапе», – заявил он «Татар-информу».

С 15 по 21 июля на базе РЦ «Патриот» ребята проходили специальную (усиленную) подготовку под руководством опытных инструкторов Центра «ВОИН», РЦ «Патриот», УМЦ «Авангард», федерации АТС Республики Татарстан (армейской тактической стрельбы). А 21 июля вместе с инструкторами Центра «ВОИН» и РЦ «Патриот» отправились в Оренбург: команда – соревноваться , а инструкторы – судить.

Участники команды также отлично показали себя и в индивидуальных испытаниях по условно военным специальностям:

  • 1 место – военкор Зарина Мустафина;
  • 2 место – операторы БПЛА Лия Ханафиева и Антон Куценко;
  • 3 место – политрук Кирилл Никитин.

Мухаметшин также добавил, что на этом игра не заканчивается – в сентябре ребята отправятся на финал в Волгоград.

Фото предоставлены организаторами игры «Зарница 2.0»

#зарница #Татарстан
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