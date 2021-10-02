Команда из Татарстана заняла 2-е место в финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

Команда «СШОР Вахитовского района»

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Казанская команда «СШОР Вахитовского района» заняла второе место в финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч-2021» среди юношей 2008-09 г.р. Турнир прошел в Волгограде.



На групповом этапе соревнований казанские футболисты блее чем уверенно обыграли всех своих соперников: «Сахалинец» (Сахалинская область) – 13:1, «Лицей №3» (Кабардино-Балкария) – 3:0 и «Нововятич» (Киров) – 15:2.

В четвертьфинале «СШОР Вахитовского района» сыграла вничью с «Синарой» (Свердловская область) – 1:1, но была сильнее в послематчевых пенальти (3:2). В полуфинале казаны обыграли «Котлас» из Архангельской области – 3:0.

В решающем матче комана из Казани встречалась с «Олимом» из Вологодской области. Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты «Олимпа» – 3:0.