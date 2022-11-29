Команда из Татарстана выступит в Самаре на фестивале чемпионов ГТО «Игры ГТО»

Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне «Игры ГТО» пройдет в Самаре с 14 по 19 декабря. В мероприятии запланировано участие 48 команд субъектов России, в том числе из Татарстана, ожидается участие почти 400 физкультурников. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«От Республики Татарстан на турнир отправится команда в составе 6 человек: Алина Лошадкина, Казань (6 ступень ГТО), Халиль Бикбаев, Балтаси (6 ступень ГТО), Ирина Кульчеева, Альметьевск (7 ступень ГТО), Фанис Гумеров, Тетюши (7 ступень ГТО), Наталья Дорофеева, Набережные Челны (8 ступень ГТО), Андрей Модин, Казань (8 ступень ГТО)», - говорится в сообщении.

Помимо первенства среди команд субъектов России и среди индивидуальных участников состоится состязание «Иду на рекорд». Участники будут соревноваться за установление рекордов в отдельных видах испытаний ГТО, которые затем будут внесены в «Книгу рекордов ГТО».

Заявки на участие в личных соревнованиях «Игр ГТО» в категориях «Любитель» и «Профессионал» может подать любой желающий, кто чувствует уверенность в своих силах.

Фестиваль «Игры ГТО» проводится в России с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Впервые Фестиваль чемпионов состоялся в декабре 2020 года в Кисловодске, спустя год Всероссийское мероприятие принял Белгород. На сегодняшний день абсолютными чемпионами игр является команда Белгородской области.