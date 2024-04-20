Команда из Татарстана выступает в Сочи во Всероссийском фестивале «Игры ГТО»

В Сочи 19 апреля стартовал IV Всероссийский фестиваль «Игры ГТО». Мероприятие проходит на базе федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщили в пресс-службе Минспорта РТ, на базе спортивного центра ФГБУ «ЮГ Спорт» собрались более 300 физкультурников из 38 регионов страны.

Участниками фестиваля стала и команда Республики Татарстан. В состав команды вошли: Андрей Модин, Алина Лошадкина, Анастасия Назарова, Наталья Майорова (все четверо из Казани), Булат Фатихов (из Набережных Челнов), Виктор Коновалов (из Бугульмы) и Юрий Булат (из Казани, личный участник).

В первый день соревнований спортсмены начали бороться за медали в командных соревнованиях, а также в индивидуальном зачете среди «любителей» и «профессионалов». По итогам дня в командном зачете Татарстан идет на 8 месте (из 38). Республика пока уступает ХМАО-Югра, Белгородской области, Республике Крым, Алтайскому краю, Ямало-Ненецкому автономному округу, Санкт-Петербургу и Липецкой области.

В личном зачете среди профи Юрий Булат показал 8 результат в беге на 800 метров, 7 результат в беге на 400 метров и стал третьим в силовой эстафете.

По словам Юрия, он планирует догнать своих конкурентов в следующих испытаниях и сделать все возможное, чтобы попасть в тройку призеров Игр.

«Здесь очень классно, солнечно. Получилось организовать классный фестиваль. В первый день были немного не мои дисциплины (бег), но рассчитываю, что добавлю в общем зачете за счет других комплексов. Рассчитываю, что попаду в тройку сильнейших «профессионалов». Сделаю для этого все возможное», - говорит Юрий.

Отметим, что 20 апреля, на стадионе стартует второй отборочный день. В командных соревнованиях участников ждет парная гонка и эстафета челночный бег. В индивидуальном зачете спортсмены выполнят упражнения 3 и 4 комплекса.

фото: Минспорт РТ