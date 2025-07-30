Команда из Татарстана выиграла всероссийскую военно-спортивную игру «ЮНФЛОТ–2025»

Зеленодольская команда «Витязи» одержала победу в финале Всероссийской военно-спортивной игры «ЮНФЛОТ–2025», который завершился 29 июля в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали сильнейшие юнармейские коллективы со всей России.

Финал «ЮНФЛОТа» включал в себя сложную и насыщенную программу испытаний: морскую эстафету, стрельбу, спортивное ориентирование, прохождение тактической полосы препятствий, а также интеллектуальный тур, посвящённый военно-морской истории России.

По всем направлениям команда «Витязи» показала высокий результат. Ребята проявили блестящую физическую подготовку, уверенное владение теоретическими знаниями и крепкий командный дух.

Победа в столь престижных соревнованиях стала закономерным итогом многомесячной работы и целеустремленности.

За успехом стоит не только личная мотивация участников, но и системная подготовка, которая велась при активной поддержке штаба Юнармии Татарстана.

Руководитель Регионального штаба Юнармии РТ генерал-майор Александр Бородин дал высокую оценку выступлению команды.

«Команда “Витязи” не просто победила – она задала высокую планку для всех юнармейцев России. Вы – наша гордость и будущее нашей страны!» – отметил он.