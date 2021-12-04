Команда из Татарстана выиграла на «Цифровом прорыве 2021» миллион рублей

Сегодня в Иннополисе завершился конкурс «Цифровой прорыв 2021». Более 1,3 тыс. IT-специалистов из нашей страны непрерывно работали в течение 48 часов над реальными программистскими задачами. По итогам конкурса победители в каждом из 12 кейсов получили по 1 млн рублей, вторые места — по 600 тыс., а третьи — по 400 тыс. рублей. На церемонии награждения к участникам обратился заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Я понимаю, насколько сложными и интересными были задания. Границ для участников нет ни возрастных, ни территориальных. Крайне важно, что кейсы на конкурсе — это реальные задачи, решение которых действительно необходимо», — отметил Кириенко.

Все 12 кейсов были предоставлены крупными компаниями или государственными учреждениями. Так, один из кейсов — от компании «Билайн». Участники создавали алгоритм для семейного локатора «Kinbery», который позволит с высокой точностью определять местоположение и передвижение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым gps-сигналом, а также обеспечить минимальное время передачи данных на сервер с максимально возможным энергосбережением батареи устройства.

«Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые потом можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте „Билайн“», — поделился директор по цифровым продуктам и технологиям «Билайн» Максим Долгов.

В другом задании командам нужно было создать сервис, который переводил бы видео в текст и подбирал для пользователя подходящий ему контент. Именно в этом кейсе первое место заняла команда из Иннополиса «Знают, что делают» и забрали свой приз — 1 млн рублей.

«Самое страшное было на награждении, когда не назвали нас ни на третье, ни на второе место. Мы начали переживать, но были уверены в победе, потому что долго к этому шли. Мы уже два года участвуем во многих хакатонах, и мы сами чувствуем наш прогресс», — сказал один из участников команды Макар Шевченко.

В победившей команде — четыре парня и одна девушка. Им всем от 18 до 19 лет, трое из них уже нашли работу благодаря «Цифровому прорыву» ещё в прошлом году, а сейчас приятным бонусом стали еще и выигранные деньги.