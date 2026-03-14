Команда из Татарстана стала победительницей Интеллектуальной олимпиады ПФО

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Команда из Республики Татарстан одержала победу в общекомандном зачете ХI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и учреждений среднего профессионального образования. Также ее участники заняли первое место в конкурсе «Управление беспилотными летательными аппаратами и третье – в конкурсе «Программирование беспилотными летательными аппаратами». Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Торжественное закрытие окружного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжья состоялось накануне в Перми. До этого более 200 самых эрудированных учащихся школ и студентов 1-го и 2-го курсов учреждений СПО из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов продемонстрировали свои навыки в робототехнике, управлении и программировании беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Кроме того, в этом году олимпиадники впервые соревновались в решении инженерных задач. Знания и навыки состязающихся оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых были судьи международного уровня и эксперты всероссийских чемпионатов по конкурсным направлениям Интеллектуальной олимпиады, преподаватели ведущих отечественных вузов.

Представители Уральского федерального округа, впервые принимающие участие в олимпиаде, показали высокие результаты, а участники из Свердловской области стали призерами по направлению «Программирование БПЛА».

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова олимпиадников поздравил его заместитель Олег Машковцев. «Интерес ребят к науке, постоянное стремление к профессиональному росту и желание развивать свой интеллектуальный потенциал достойны уважения и поддержки. Благодаря их усилиям и стараниям олимпиада прошла в атмосфере справедливого соперничества, продемонстрировав равноправную конкуренцию за лидерские позиции, и стала ярким интересным событием», – сказал он.

«Каждому участнику была предоставлена возможность показать свои способности, установить дружеские контакты и получить новые знания», – добавил заместитель полпреда и поблагодарил всех причастных к организации мероприятия.

Пермский край принимал мероприятие уже в шестой раз, от имени властей региона с заслуженными победами участников поздравил заместитель Председателя краевого Правительства Дмитрий Самойлов.

В «Робототехнике» победила команда из Самарской области, второе место – у представителей Пензенской области, третье – у команды из Нижегородской области.

В «Решении инженерных задач» первое место у команды Пермского края, второе – у команды Самарской области, а третье – у команды Кировской области.

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» лучший результат также показала команда Пермского края. На втором месте – команда из Саратовской области, на третьем – представители Оренбургской области.

В конкурсе «Управление беспилотными летательными аппаратами» первое место у команды Татарстана. Второе место заняла команда Нижегородской области, третье – команда из Самарской области.

В конкурсе «Программирование беспилотными летательными аппаратами» лучшими оказались представители Саратовской области. Второе место – у команды Свердловской области, третье – у команды Татарстана.

По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Татарстан, второе место заняла сборная Самарской области, а третьей стала команда Пермского края.

Победители и призеры ХI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди обучающихся школ и учреждений СПО награждены фирменными кубками и памятными подарками.