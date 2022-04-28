Команда из Татарстана «Сборная университета талантов» победила на конкурсе «ТехноСтрелка»

Татарстанская команда «Сборная университета талантов» заняла первое место на Международном инженерно-творческом фестивале «ТехноСтрелка», который завершился на днях в Нижнем Новгороде. Еще одной командой из РТ, вышедшей в финал конкурса, стала «Импровизация» из Шеланги.

Участники фестиваля разрабатывали решения для кейсов компаний-партнеров в области имитационного моделирования, медиа, биологии, IT и VR/AR.

«Сборная университета талантов» принимала участие в естественнонаучном хакатоне «ЭкоBATTLE» среди 10 – 11-х классов. Команда разрабатывала проект по кейсу от Российского социально-экологического союза в области альтернативной энергетики и заняла первое место.

Поздравляя команду с победой, организатор хакатона, начальник экостанции «Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области» Ольга Громова отметила: «Ребята крутые, просто умнички! Мы очень рады за них».

«Импровизация» соревновалась в международном медиахакатоне MediaLight. Татарстанская команда работала над кейсом Нижегородской ярмарки.

Победители и призеры фестиваля будут включены в государственный информационный ресурс об одаренных детях, сообщают организаторы. Такое включение дает право на участие ребят в научно-образовательных программах и проектах, проводимых фондом «Талант и успех», помощь и поддержку региона в образовательном процессе для каждого школьника, а также преимущества при поступлении в технические вузы.

Университет талантов является образовательно-коммуникационной платформой, которая содействует талантливым молодым людям в развитии компетенций, профессиональном росте и трудоустройстве в Республике Татарстан.

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» — уполномоченный орган по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива» и государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2024 годы». Государственная программа разработана по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.