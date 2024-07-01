Команда из Татарстана победила в VIII Конкурсе мастерства спасателей РИТЭК

Фото: пресс-служба РИТЭК

Команда из Татарстана, которая представляла ТПП «ТатРИТЭКнефть», заняла первое место на VIII Конкурсе мастерства спасателей РИТЭК (научно-технический полигон ЛУКОЙЛа). Финальный этап состязаний сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) прошел в Астраханской области на базе корпоративного учебного центра Компании.

В финале соревнований приняли участие представители трех территориально-производственных предприятий (ТПП) инновационной компании из Волгоградской, Самарской областей и Республики Татарстан. Команды были сформированы из победителей отборочных этапов.

Фото: пресс-служба РИТЭК

Как заметил первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия Наиль Насибуллин, на конкурс собрались лучшие из лучших представителей аварийно-спасательных формирований РИТЭК. «Это талантливые люди, профессионалы с высоким уровнем ответственности. В рамках состязаний специалисты оттачивают свое мастерство, что дает еще большую уверенность в том, что жизнь людей, работающих на наших производственных объектах, под надежной защитой», — пояснил он.

Особенностью соревнований этого года стало то, что каждое ТПП представляла не одна, а сразу две команды. В финале спасатели выполнили шесть конкурсных заданий и практических испытаний:

теоретическое тестирование,

тушение загорания легковоспламеняющейся жидкости на водной подушке в противне,

локализация условного разлива нефти/нефтепродуктов на воде — установка бонового заграждения, сборка резервуара для временного хранения нефти / нефтепродуктов и запуск скиммера,

оказание первой помощи пострадавшему,

тушение условного пожара с развертыванием мотопомпы и подачей двух стволов,

выполнение аварийно-спасательных работ на высоте.

Фото: пресс-служба РИТЭК

По итогу соревнований лучшей стала представляющая ТПП «ТатРИТЭКнефть» команда в составе Ильназа Фардиева, Евгения Батыршина, Ильнара Гареева, Алексея Колбасова и Илнара Каримова.

Второе и третье места заняли спасатели из ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

Важность проведения таких мероприятий отметил главный инженер ТПП «ТатРИТЭКнефть» Олег Гурьянов. «У нас есть ряд месторождений, которые находятся в акватории водохранилища набережночелнинской зоны. Уверен, что с таким уровнем подготовки в случае возникновения непредвиденных ситуаций мы сможем оперативно и профессионально среагировать», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба РИТЭК

Гурьянов также добавил, что состав команды набережночелнинской зоны в этом году частично изменился, а нурлатскую зону представляла полностью новая команда. «Здесь ребята перенимают опыт коллег, учатся друг у друга. Коллектив собрался дружный и целеустремленный. Результат налицо. Горжусь своими ребятами», — сказал он.

Фото: пресс-служба РИТЭК

«Мы выкладывались по полной, — заверил капитан команды-победителя Ильназ Фардиев. — Конкуренция была достаточно серьезной, соперники все сильные. Но мы победили, и это круто».

На конкурсе также были определены лучшие в индивидуальных зачетах. Так, в номинации «Тушение загорания легковоспламеняющейся жидкости на водной подушке в противне» первое место занял Андрей Калмыков из ТПП «ТатРИТЭКнефть». Второе место у Александра Корнаухова (ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»). Третье — у Ильнура Сарвартдинова (ТПП «ТатРИТЭКнефть»).

Конкурс мастерства спасателей проводится в восьмой раз. Чтобы принять участие в финале состязания, участники проходят серьезный отбор внутри своих ТПП. Победители получают денежную премию. В августе этого года лучшие из лучших отправятся представлять предприятие на общекорпоративный лукойловский конкурс.