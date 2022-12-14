Команда из Татарстана отправилась на всероссийские «Игры ГТО»

Команда из Татарстана в составе шести человек отправилась в Самару на всероссийский турнир «Игры ГТО». Сборная была сформирована по итогам республиканского отбора. В нее вошли представители Казани, Набережных Челнов, Балтасей, Альметьевска и Тетюш. Перед отправлением спортсменов напутствовал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Мы отправляем нашу команду с посылом победить. Мы отправляем лучших по итогам республиканских игр ГТО. Всероссийский турнир пройдет с 14 по 19 декабря. Комплекс ГТО позволяет человеку проверить себя, свое здоровье. Его невозможно выполнить спонтанно, для этого необходимо систематически заниматься спортом», — отметил Садриев.

Замминистра пожелал татарстанской команде хорошего настроения и хорошей борьбы на соревнованиях. Помимо этого, чиновник подчеркнул, что согласно регламенту в состязаниях не могут участвовать спортсмены, имеющие разряды. Садриев выразил надежду, что другие регионы также честно подойдут к формированию команд и победу одержит сильнейший.

Команда из Татарстана едет с настроем на победу, заметил один из ее участников — Андрей Модин. «Настрой боевой. В Самаре соберутся команды из более чем 40 регионов России. Будем бороться, стоят самые высокие цели. Задача — достойно представить Татарстан», — заверил он.

После встречи с замминистра спорта РТ команда сразу отправилась в Самару. В программу соревнований войдут прыжки в длину, отжимания, подтягивания, рывок гири и подъем туловища из положения лежа.