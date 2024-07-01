Команда из РТ стала призером турнира «Что? Где? Когда?» от общества «Знание»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

В последний день июня на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся финал чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. Игра завершила масштабный турнир, организованный Российским обществом «Знание» по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ» и стартовавший в октябре 2023 года.

Главный приз взяла команда капитана Николая Коврижных «Заячий тулупчик», представляющая Москву и Санкт-Петербург. Всего в финальной игре приняли участие 60 коллективов из 26 регионов России, сообщает пресс-служба общества.

В число призеров турнира вошли команды Максима Поташева (Москва), Ирины Афониной (Москва), Павла Бордачева (Москва), Михаила Муна (Санкт-Петербург), Станислава Максименко (Московская область), Владислава Короля (Москва), Татьяны Калашниковой (Москва) и Дмитрия Шанина (Краснодарский край), а также Алексея Ерофеева (Республика Татарстан).

Все отличившиеся команды получили подарки от организаторов и партнеров турнира: денежные сертификаты, брендированную продукцию, интерактивные экскурсии и билеты на яркие события культурной, спортивной и научной жизни России и ее регионов.

Фото: пресс-служба общества «Знание»

В рамках финала чемпионата помимо основного мероприятия традиционно прошли игры в форматах «Лига Знаний» и «Интеллектуальная матрица». Все активности стали частью событий Дня молодежи, генеральным партнером которого выступило опять-таки Российское общество «Знание».

«Чемпионаты России по „Что? Где? Когда?“ объединили более 200 тыс. человек совершенно разных возрастов и профессий. Они показали, что интеллектуальная игра — это не просто приятный способ времяпрепровождения, а настоящая культура и образ жизни, который объединяет думающих и целеустремленных людей», — прокомментировал итоги чемпионата генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Благодаря нашему турниру молодое поколение, возможно, впервые соприкоснулось с интеллектуальными играми на таком масштабном уровне, а опытные знатоки вновь продемонстрировали свою эрудицию, навыки командной работы и весь тот опыт, который был накоплен за многие годы игр. Уверен, что нам удалось создать настоящий мостик между поколениями знатоков, а также рассказать об уникальной культуре интеллектуальных игр широкой аудитории. Поздравляю победителей и призеров! Также приглашаю всех желающих принять участие в новом сезоне „Знание.Игра“, который стартует уже осенью этого года», — добавил он.

Финал «Знание.Игра» чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди любителей интеллектуальных игр старше 18 лет объединил игроков всех возрастов: самому младшему участнику финала 19 лет, тогда как самому старшему — 77. В заключительной игре приняла участие даже команда Центра Московского долголетия.

Среди состязающихся были представители разных профессий: врачи, инженеры и программисты, юристы, предприниматели, историки, педагоги, журналисты и другие представители медиа. Многие финалисты начинали соревноваться еще будучи школьниками и студентами, а общий игровой стаж некоторых из них превышает двадцать лет.